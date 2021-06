PERDE IL CONTROLLO DELLA MOTO E MUORE SULLA TERAMO-MARE

E' morto sul colpo a seguito di un brutto incidente stradale sulla Teramo - Mare, nel territorio di Mosciano. A perdere la vita, un 47enne di Foggia residente a Bologna: G.G. L'uomo percorreva la superstrada a bordo di una moto Ducati Monster 821 quando, per cause in corso di accertamento da parte della Stradale, ha perso il controllo della moto, finendo fuori strada e morendo sul colpo. A nulla sono serviti i soccorsi dei sanitari del 118.