IMPRENDITORE AGRICOLO SI TOGLIE LA VITA NELLA RIMESSA DEGLI ATTREZZI

Un uomo, A.G. di 63 anni, di Castilenti noto imprenditore agricolo si è tolto la vita impiccandosi. A trovare il corpo uno dei figli. Stando a quando si apprende il 63enne era uscito da casa in tarda mattinata di ieri senza fare più rientro. I familiari preoccupati hanno iniziato a cercarlo e lo hanno trovato morto in un rimesso degli attrezzi, non lontano da casa. Inutili sono stati i soccorsi.