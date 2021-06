TENTA DI INVESTIRE PER SETTE VOLTE IL RIVALE DOPO UNA LITE... ARRESTATO PER TENTATO OMICIDIO

Erano circa le 03:00 di notte quando V.A., trentanovenne originario della provincia di Ascoli Piceno, è stato investito da un’autovettura mentre percorreva a piedi una stradina periferica di Sant’Egidio alla Vibrata. In seguito all’investimento l’uomo, in gravi condizioni a causa delle lesioni patite, è stato soccorso da personale del “118” e condotto presso l’ospedale di Sant’Omero dove, poco dopo, è stato raggiunto dai militari della Stazione Carabinieri di Sant’Egidio, accorsi per comprendere la dinamica del sinistro. In tale circostanza la vittima ha riferito di essere stato investito in maniera accidentale da un’autovettura la quale, dopo l’evento, si era data alla fuga. Gli ulteriori approfondimenti investigativi svolti nei giorni successivi all’incidente (in particolare l’audizione di alcuni cittadini residenti in zona che avevano assistito all’evento e l’acquisizione dei filmati di alcuni sistemi di videosorveglianza privati presenti in zona) hanno tuttavia consentito di accertare che la vittima aveva mentito agli inquirenti.

Infatti quello andato in scena a Sant’Egidio alla Vibrata nella notte del 27.04.2021 non era stato un investimento accidentale, bensì si era trattato di un vero e proprio tentativo di omicidio. In particolare l’autista dell’autovettura, identificato in S.A., un pregiudicato ventottenne di Sant’Omero, al culmine di una lite per futili motivi avvenuta in strada con la vittima, aveva tentato per ben sette volte di investirla, riuscendovi all’ultimo tentativo.

In data 18.06.2021 il G.I.P. del Tribunale di Teramo, su richiesta in tal senso della l Procura della Repubblica, ha emesso Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere a carico dell’autore del tentato omicidio. I carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica hanno quindi proceduto alla cattura del predetto, per il quale si sono aperte le porte del Carcere.