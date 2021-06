E' MORTA BRUCIATA L'IMPRENDITRICE AVVOLTA DALLE FIAMME QUALCHE GIORNO FA

E' deceduta per le gravi ustioni riportata al corpo la 70enne Anna Maria Crisari titolare dell'Hotel Ristorante Concorde, che nel pomeriggio di sabato, a Sant'Egidio, era rimasta coinvolta in un incendio di sterpaglie e grano. E' morta nel centro di terapia intensiva grandi ustionati del Cardarelli di Napoli. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, aveva il 90% di ustioni su tutto il corpo. La donna per bruciare delle sterpaglie e rami secchi, dietro all'hotel, avrebbe usato del liquido infiammabile che poi l'ha avvolta portandola qualche giorno dopo alla morte