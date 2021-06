SI IMPICCA AD UN ALBERO, RITROVATO DA POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO

Un cittadino straniero di nazionalità tunisina, dopo essersi allontanato dalla propria abitazione di L'Aquila, riferendo ai familiari che, a bordo della propria autovettura, si sarebbe recato a Novara dal proprio fratello faceva perdere ogni contatto dalle ore 16.30 di ieri.

Oggi ne veniva denunciata la scomparsa presso la Questura di L'Aquila, che ha diramato le ricerche in tutta Italia. Oggi, alle ore 15.30 il tunisino è stato ritrovato cadavere, per impiccagione ad un albero in area agricola di Mutignano di Pineto, da personale del Commissariato di P.S. di Atri e dai Vigili del Fuoco, nell'ambito delle ricerche avviate sin dalla prima mattinata.

La Polizia Locale di Pineto aveva segnalato al "113" il ritrovamento di un'autovettura con le caratteristiche diffuse nell'ambito delle ricerche, trovata aperta , con le chiavi inserite nel quadro e con vari oggetti personali tra cui il telefono cellulare, attraverso le immagini delle telecamere dell'impianto di videosorveglianza urbana che hanno ripreso il transito del veicolo.

Le ricerche sul territorio hanno consentito ai poliziotti di trovare il cadavere. Si tratta di: A.H. DI 55 anni.





Nella foto: il luogo del ritrovamento del corpo.