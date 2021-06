SI IMPICCA NELLA SUA ABITAZIONE INAGIBILE NOTO FUNGAIOLO TERAMANO, AVEVA 48 ANNI

Lutto tra gli appassionati della raccolta dei funghi per la scomparsa di Corrado Renzi, 48 anni, originario di Paranesi ma residente a Teramo dove faceva l'operaio. Il suo corpo senza vita è stato trovato ieri nella tarda serata nella sua abitazione della frazione di Rocca Santa Maria inagibile per il terremoto.

Renzi si è tolto la vita impiccandosi e a nulla sono serviti i soccorsi del personale del 118, giunti sul posto assieme ai carabinieri. Il 48enne che lascia moglie e due figli, era molto conosciuto tra i fungaioli teramani e non solo, sia per la sua passione che per la sua bravura e la conoscenza dei luoghi. La notizia ha sconvolto tanti teramani che lo conoscono e che non avrebbero mai pensato a un gesto estremo.