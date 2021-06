SCIVOLA DA UN DIRUPO MENTRE CERCA FUNGHI, GRAVE UN ANZIANO TERAMANO

È caduto da un dirupo mentre cercava funghi in montagna, nel territorio di Rocca Santa Maria: è grave ma non sarebbe in pericolo di vita R.D.S., un uomo di 81 anni di Teramo, trasportato dal Ceppo all'ospedale Mazzini in elicottero. L'anziano ieri mattina si trovava da solo nel Bosco Martese alla ricerca di funghi, di cui sarebbe esperto raccoglitore. Intorno a mezzogiorno, però, l'uomo ha compiuto un passo falso ed è scivolato, cadendo da un dirupo. Sul posto un elicottero del 118 arrivato dall'Aquila che lo ha subito trasportato al Mazzini. Ha riportato un trauma cranico.