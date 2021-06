MUORE A POCHI METRI DALLA RIVA PER UN ARRESTO CARDIOCIRCOLATORIO TURISTA IN VACANZA AD ALBA ADRIATICA

E' morto alle 8,30 di stamattina per un malore, probabilmente per un arresto cardiocircolatorio un 85enne di Ascoli Piceno: Mario Masciarelli in vacanza con la moglie ad Alba Adriatica. Il corpo dell'uomo è stato trovato riverso a pochi metri dalla riva dal personale dello stabilimento balneare della concessione dell'hotel Meripol. Sotto shock la moglie che aveva lasciato poco prima il marito in spiaggia per fare una passeggiata e quando è tornata lo ha trovato morto.

Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia Costiera che hanno avviato le indagini, dopo la constatazione di decesso fatta dal medico del servizio di emergenza 118 e della Guardia Costiera. La salma è stata riconsegnata alla famiglia.