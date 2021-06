CADAVERE RITROVATO IN MARE, DAL CELLULARE INDIZI IMPORTANTI SULL'IDENTITA' DELL'UOMO

Dal vecchio cellulare che aveva addosso si potrà, forse, sapere di più sul cadavere in avanzato stato di decomposizione recuperato ieri a 2 miglia dalla costa, a sud del porto di Giulianova. In una tasca è stato rinvenuto il telefonino che potrebbe rappresentare un elemento importante per risalire all’identità dell'uomo. Restano sconosciuti i motivi sulle cause della morte. Il cadavere sarebbe rimasto in mare da 4 a 6 mesi. I resti si trovano nell’obitorio dell’ospedale di Teramo.