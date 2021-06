CONTAGIO AL TIGRE DI VIA ALDO MORO, NON C'E' UN FOCOLAIO, SANIFICATO IL SUPERMERCATO

Sospiro di sollievo al supermercato tigre di via Aldo Moro per la vicenda dei contagi venuti alla luce domenica mattina. La questione è stata oggetto di conferenza stampa, ieri mattina in Asl e solo ieri sera si è potuto fare il punto della situazione. Al Tigre non c'è un focolaio. «Abbiamo fatto 100 tamponi e sono venuti tutti negativi», ha detto Maurizio Brucchi, direttore sanitario della Asl e referente regionale per i vaccini: «per cui è stato un piccolissimo focolaio che però sembra esere rientrato». Il supermercato è stato sanificato. Intanto a ieri le varianti Delta confermate in Abruzzo erano otto, di cui tre nel teramano.