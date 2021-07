BIMBO DI CINQUE ANNI RISCHIA DI ANNEGARE NELLA PISCINA DI UN HOTEL

Ha rischiato di annegare in piscina un bambino di 5 anni inglese, in vacanza in un hotel di Pineto. Il piccolo, per gioco, sarebbe stato spinto in acqua da un altro bambino mentre i genitori non stavano controllando ed ha rischiato din annegare finendo sul fondo della piscina. L'intervento tempestivo dei genitori e poi dei sanitari hanno evitato il peggio. Il piccolo è stato portato prima in ospedale e poi trasferito al Salesi di Ancona per ulteriori accertamenti a sindrome di pre annegamento. Sull'episodio indagano i carabinieri della locale stazione.