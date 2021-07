IL SINDACO CHIUDE UN HOTEL PER UN CASO DI LEGIONELLA

Il sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni ha firmato un'ordinanza di immediata sospensione dell'attività di un hotel di Villa Rosa per un caso di legionellosi. L'ordinanza è la conseguenza di una comunicazione da parte della Asl di Teramo e della Ausl di Ferrara del caso riscontrato in un residente della provincia emiliana che era stato ospite della struttura nel periodo dal 14 al 18 giugno e al quale dopo essere rientrato nella sua cittadina era stata diagnosticata l'infezione. L'ordinanza ha validità fino a nuova comunicazione da parte della Asl che attesti il ripristino della situazione igienico sanitaria e di sicurezza della struttura. Lo si legge in una nota diramata dal Comune.