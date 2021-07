ARRESTATO LO “ SPACCIATORE DEL CENTRO CITTADINO”

Nella giornata di ieri personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, nell’ambito di mirati servizi disposti dal Questore diretti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto D. G.M. di anni 43 residente nel centro cittadino ed attualmente in affidamento in prova ai servizi sociali, in quanto trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di gr. 71 di hashish, suddivisa in 13 involucri alcuni dei quali già confezionati e pronti per la cessioni a terzi occultati in parte nella sua camera da letto, ed in parte in una cantina.

E’ stato rinvenuto anche materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

La predetta attività è stata posta in essere a seguito di alcune segnalazioni riguardanti il consumo delle cc.dd. “droghe leggere” da parte di giovani soliti riunirsi in alcune piazze e “piazzette” del centro storico di Teramo, soprattutto in orari del tardo pomeriggio e notturni.



L’uomo, noto per vari pregiudizi di polizia, era stato già tratto in arresto in passato per spaccio.