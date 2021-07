PESCAVA IN ZONA VIETATA, VONGOLARA MULTATA E VONGOLE RESTITUITE AL MARE

In questi giorni la Guardia Costiera ha accertartato diverse attività illecite in materia di pesca, nell'ambito della costante attività di controllo e repressione a tutela della risorsa ittica. In particolare è stato sanzionata una "vongolara" intenta in attività di pesca sottocosta e quindi in zona vietata (sanzione di €.2000,00 - sequestro di kg.40 di vongole e relativa sanzione grave con assegnazione di 6 punti per Comandnate e titolare licenza di pesca);

alla stessa unità veniva inflitta ulteriore sanzione amministrativa per “intralciare l’attività posta in essere dall’ispettore della pesca nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria” per tale infrazione è prevista sanzione amministrativa di €2000,00 con sequestro di 270kg di vongole e assegnazione di 7 punti per infrazione grave al C/te e titolare licenza di pesca. Inoltre in porto sono stati sequestrati 80 kg di molluschi bivalvi trasportati all’interno di due autovetture senza documenti che ne attestassero la provenienza e tracciabilita con sanzione di 1500 euro per ciascun trasgressore.