FOTO-VIDEO/ DEMOLITO VIADOTTO AMMALORATO SULLA A/24

Una sequenza di suoni di corno e una serie di detonazioni hanno interrotto il silenzio prima dell’alba all’imbocco della Conca aquilana, nel territorio di Lucoli. Esplosioni delle microcariche che hanno consentito l’abbattimento controllato di una parte del Viadotto Fornaca sulla autostrada A24, in direzione L’Aquila. Un intervento chirurgico che ha cancellato metà viadotto dal paesaggio in pochi secondi, permettendo di riaprire l’autostrada alla circolazione già dalle 7 di questa mattina, in piena sicurezza, in entrambe le direzioni sulla carreggiata opposta.

L'area è stata fatta evacuare e il tratto Tornimparte L'Aquila Ovest, è stato chiuso per tre ore In entrambe le direzioni e il traffico deviato. Il sindaco di Lucoli Walter Chiappini: «Le operazioni si sono svolte in piena sicurezza e nel giro di una mezz’ora è stato fatto tutto».

GUARDA QUI IL VIDEO