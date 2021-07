INCENDIO AL CONAD DI NOTARESCO NELLE PRIME ORE DI STAMATTINA

I ncendio stamattina, poco dopo le 5, al Conad City di Notaresco. Una parte dello stabile si è riempito di fumo per un incendio partito, forse da una parte del locale ed andato in corto circuito. Sul posto i vigili del fuoco di Roseto con i carabinieri della locale stazione al lavoro per ricostruire la dinamica del fatto.