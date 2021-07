L’ALTRA FACCIA DELLA NOTTE DELLA FESTA PER GLI EUROPEI: TRE MINORENNI IN RIANIMAZIONE

L’altra faccia delle notte della festa per gli Europei, è quella di un doloroso bollettino medico, che racconta di tre minorenni in rianimazione e uno ricoverato in condizioni meno gravi.

I fatti

Il primo incidente si è verificato a Sant’Egidio, dopo le 23, dove uno scooter con due quindicenni si è scontrato con un’auto. Uno dei ragazzi ha riportato traumi che ne hanno preteso il ricovero nel reparto di Rianimazione del Mazzini di Teramo, in prognosi riservata. L’altro è ricoverato ma con diagnosi meno preoccupante.

A Giulianova, invece, dopo l’una di notte un’auto ha investito due diciassettenni. Entrambi sono ora ricoverati in prognosi riservata, nel reparto di rianimazione, il primo a Teramo e l’altro a Giulianova.

Sugli incidenti, che hanno visto l’immediato soccorso delle ambulanze e del personale sel 118, sono in corso accertamenti da parte delle Forze dell’Ordine