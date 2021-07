MALORI IN SPIAGGIA, MUOIONO DUE TURISTI

Muoiono a seguito di malori due turisti: si tratta di un uomo di origini umbre in vacanza ad Alba e di una donna in villeggiatura sulla spiaggia di Silvi.

In una occasione, durante il bagno è è deceduto G. C., di 69 anni nello chalet Beach Principe, sul mare di Alba Adriatica. L'uomo era in vacanza con la moglie, entrambi di Trevi, in provincia di Perugia, soggiornavano da alcuni giorni all'hotel Principe. Il pensionato è andato al mare a fare un tuffo, è entrato in acqua e all'altezza del cartello che delimita le acque sicure ha accusato un malore, perdendo i sensi. Inutile il defibrillatore, per il turista non c'è stato nulla da fare. .

Il secondo malore in spiaggia al lido Marlin, a Silvi Marina. A perdere la vita V. D. di 44 anni, di origini romena. La donna era in vacanza con il marito italiano e la figlia 17enne nella località costiera da due giorni, mentre stava camminando sulla passerella per andare sotto l'ombrellone si è accasciata improvvisamente a terra ed è morta.