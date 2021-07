FERMATI DUE UBRIACHI IN AUTO E UN DROGATO IN MOTO

Nell’ambito del protocollo “Estate sicura” promosso dal Comando Provinciale Carabinieri di Teramo al fine di prevenire e reprimere i reati in genere, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio, soprattutto lungo la fascia costiera.

In tale contesto, nel fine settimana sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria tre persone, due per guida in stato di ebbrezza alcolica, in quanto trovate alla guida delle rispettive autovetture con un tasso alcolemico ben superiore al limite consentito, e la terza per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In questo caso, un giovane di 19 anni di Roseto degli Abruzzi, è stato controllato dai Carabinieri della Stazione di Notaresco a bordo un ciclomotore e, in seguito all’accertamento sanitario, è stato accertato che aveva assunto sostanze stupefacenti. Per tutti è scattato il ritiro della patente di guida.