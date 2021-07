VA SOTTO CASA DEL PADRE E GLI SFASCIA LA MACCHINA A MAZZATE

Se non fossero intervenuti tempestivamente i Carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Giulianova, avremmo dovuto raccontare tutta un’altra storia. Erano circa le 02.00 quanto un 25enne di Mosciano, per vecchi rancori con il padre, si è portato sotto l’abitazione di quest’ultimo scaricando tutta la sua rabbia sull’autovettura del genitore, colpendola ripetutamente con una mazza in alluminio e provocando ingenti danni al veicolo. Non contento di quanto già fatto, ha iniziato ad insultare e minacciare di morte l’anziano genitore, il quale, temendo per la propria incolumità, ha immediatamente chiamato i Carabinieri. La pattuglia giunto sul posto ha quindi identificato il giovane e sequestro il corpo del reato. Il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per minaccia e danneggiamento aggravato.