IN MANETTE EXTRACOMUNITARIO AUTORE DI VARI FURTI

Si era reso responsabile di diversi furti commessi nel 2020 a Mazara del Vallo (TP) il tunisino T.T. 34enne, senza fissa dimora in Italia, ed aveva trovato rifugio a Martinsicuro, sperando di non essere scoperto. Ma l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dalla Compagnia di Alba Adriatica, diretta dal Cap. Gianluca Ceccagnoli, ha permesso di rintracciare il cittadino extracomunitario sul quale pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Marsala (TP). L’uomo è stato rintracciato questa notte dai militari operanti della Stazione di Martinsicuro, ai quali si è mostrato un pò agitato, e dopo un breve controllo al terminale è emerso il provvedimento restrittivo, per cui dopo le formalità di rito è stato associato presso la prima Casa Circondariale disponibile.