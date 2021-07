CADE DAL BALCONE BADANTE POLACCA DI 35 ANNI, È GRAVE

È caduta dal balcone di casa sua, in via Morganti, una traversa di viale Bovio a Teramo, una donna polacca di 35 anni, che lavora come badante. Ignote le cause dell’incidente, verificatosi nel pomeriggio, intorno alle 16,30. I carabinieri di Teramo, con i sanitari del 118 prontamente intervenuti, hanno soccorso la donna che è stata portata in ospedale, e ricoverata in codice tre, prognosi riservata. Resta da capire se si sia trattato di un incidente, o, come si presume di un tentativo di suicidio.