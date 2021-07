MALTEMPO/ FINISCE FUORI STRADA FURGONE DI MONDO CONVENIENZA: TRE FERITI

A causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia di queste ore, un furgone che trasportava mobili della nota casa "mondo convenienza" è finito fuori strada in contrada Rapino a pochi chilometri da Teramo ribaltandosi. All'interno tre giovani dipendenti che per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze per la salute nell'incidente. Sul posto i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.