SPARA TRA LA GENTE CON UNA PISTOLA DOPO LA LITE

Spara in aria dopo una lite, terrore tra la folla. E' accduto a Silvi. In un hotel un caminista dopo aver discusso con un collega si sarebbe recato nel suo camion dove custodiva una pistola iniziando a sparare davanti alle persone. Si è scoperto poi, che era una pistola giocattolo. Il camioniosta ha smesso di sparare solo alla vista di carabinieri e polizia mentre a Silvi, sulla ss 16 si era manifestato il terrore alla vista dell'uomo che teneva in mano la pistola. L'uomo è stato fermato e per tutta la notte i militari hanno ascoltato i testimoni per ricostruire fatti e circostanze del terribile episodio.