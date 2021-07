«Qualcuno con una mazza si è divertitoa danneggiare la Nuova Piazza Dalmazia! Ho già predisposto la visione delle telecamere, tolleranza zero per chi non ama la Città!». La denuncia passa sui social e a farla è il sindaco di Giulianova Costantini dopo la brutta sorpresa di stamattina: qualcuno ha rotto la pavimentazione della piazza appena rinata sul lungomare. Scontata la denuncia ai carabinieri per l'identificazione degli autori di questa brutta bravata.