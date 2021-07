LA FINANZA SEQUESTRA DROGA A MONTORIO

I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Teramo, con l’ausilio di un elicottero e di un’unità cinofila, hanno scoperto e sequestrato a Montorio al Vomano 7 piante di canapa indiana per un peso complessivo di 6 kg. Il giovane, 30enne, aveva realizzato una vera e propria coltivazione con piantine di diverse dimensioni affinché arrivassero ad essere pronte in momenti differenti.

Il 30enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali specifici, è stato denunciato per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti.