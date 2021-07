CERCA DI ABUSARE DI UN 14ENNE, IN MANETTE UN TURISTA IN VACANZA A TORTORETO

Tenta di abusare del figlio 14enne adescato su Telegram. Il padre se ne accorge e per il 50enne di Rieti in vacanza scatta l'arresto. E' accaduto a Tortoreto. Secondo una prima ricostruzione della vicenda, l'uomo nei giorni scorsi avrebbe adescato su Telegram il ragazzo fissando un incontro per la mattinata di ieri in prossimità dell'abitazione del giovane. Ad accorgersi degli strani movimenti il padre che ha bloccato l'uomo e chiamato i carabinieri che sono intervenuti. Il 50enne è stato portato in caserma e per lui sono scattati gli arresti domiciliari. Domani la convalida dell'arresto.