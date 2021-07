MUORE L'EX PRESIDE POMANTI, DOMANI I FUNERALI A SANT'ANTONIO

𝐎𝐠𝐠𝐢 𝐞̀ 𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥'𝐞𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐚𝐧𝐧𝐢 𝟕𝟕 𝐢𝐥 p𝐫𝐨𝐟. 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐏𝐨𝐦𝐚𝐧𝐭𝐢, che fu preside all'istituto per Geometri. E' decduto dopo una brutta malattia che lo aveva colpito tempo fa.

Lascia 𝐥𝐚 𝐦𝐨𝐠𝐥𝐢𝐞 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐚, 𝐢 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢 𝐒𝐨𝐥𝐨𝐦𝐨𝐧 𝐞 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐚.

Le esequie si svolgeranno domani alle ore 16 nella chiesa di Sant'Antonio mentre la salma sarà tumulata nel cimitero di Pietracamela. Il mondo della scuola si è stretto attorno a questo lutto e al ricordo di un uomo buono e sempre disponibile verso i giovani e il mondo della scuola.

La consigliera comunale Pina CIammariconi lo ricorda in un post così:

Sento la necessità di salutarti scrivendo cosa sei stato per me e cosa per i tuoi alunni.

È da te che ho imparato cosa significhi il rispetto per il lavoro. Se c'era una cosa che non volevi sentirti dire era "Non mi compete". Io non te l'ho mai detto Preside, e non mi sono mai pentita. Non ho mai guardato l'orologio quando scadeva l'orario di servizio. Non avevo fretta di andare via ...come te e il mitico Italo.

La scuola con te era una grande famiglia. Tutti i prof lo dicevano e lo dicono tuttora ricordandoti.

Eri un Preside in gamba e lo hai dimostrato mille e una volta.

Cosa dire poi degli alunni?

Potrei scriverci un libro.

La tua disponibilità era unica e sono felice che mi hai sempre coinvolta, in ogni occasione. La stima tra di noi era reciproca e se entravo in presidenza e ti dicevo "O Preside, può darsi che io mi sbagli ma ho notato una cosa..."

Tu mi rispondevi "Chiudi la porta signora Pì e raccontami" e dopo avermi ascoltata agivi di conseguenza, attivandoti subito.

Quanti ragazzi hai aiutato! Rimanendo sempre nell'ombra.

"Signò eccoti 100 euro, trova un dottore bravo, il migliore, che visiti a pagamento e accompagna tu questo ragazzo.

Non dire che i soldi te li ho dati io, fai credere che sei riuscita a trovare un appuntamento con la mutua".

E poi..."Signò ma tu ci sei stata a casa di quella ragazzina? Ha lo spazio per un computer fisso? Altrimenti le prendo un portatile". E il portatile si materializzava e la tua preoccupazione era quella di non far capire che c'eri tu dietro a tutto e ti inventavi una fantomatica estrazione di un pc messo a disposizione dalle case editrici...

Tutto per non mettere in difficoltà l'alunna.

E poi arrivò PomantiEnweh Solomon . Il gesto d'amore e di altruismo più bello che tu e la signora Paola poteste fare.

Solomon il tuo tutto! Quanto amore, quanta dedizione, quanto affetto per lui e per la sua famiglia.

Preside, Preside mio...mancherai! Eccome se mancherai.

Di gesti degni di apprezzamento ne hai fatti tantissimi altri. Si potrebbe parlarne per giorni.

Oggi un signore mi diceva di te, del tuo essere riservato e di non averti MAI sentito alzare la voce. Ho dovuto contraddirlo. Una volta la voce l'hai alzata eccome; hai anche detto una parola fuori posto e lo hai fatto per difendermi da chi mi aveva costretto a fare domanda di trasferimento ed io, a quel punto, ritirai la domanda e sono ancora lì nella tua Scuola.

Oggi è tutto cambiato. Tante cose non si possono più fare e i risultati si vedono.

Ho chiamato un Preside nel pomeriggio per dargli la tristissima notizia della tua dipartita e gli ho detto: prof tu hai avuto la fortuna di lavorare come docente con il Preside Pomanti. Spero tu faccia tesoro dei suoi insegnamenti, soprattutto mettendo gli alunni...sempre...al primo posto. Sono sicura che lo farà continuando il tuo lavoro.

Buon viaggio Preside ❤