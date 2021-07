INVASIONE DI AMBULANTI SULLA SPIAGGIA DI ROSETO, E I TURISTI PROTESTANO

Invasione di ambulanti abusivi sulla spiaggia di Roseto. Quello che in altre realtà comunali del Teramano sembra essere un fenomeno in diminuzione, in virtù dei controlli aumentati da parte delle Forze dell'Ordine, sulla spiaggia della città delle Rose sembra essere un problema ancora molto presente. A segnalarcelo è un nostro lettore, un turista, che questa mattina ha scattato - in pochi minuti - le foto che vi proponiamo e che testimoniano l'invasione degli ambulanti che, lo ricordiamo, costituiscono un danno per il commercio regolare. Giova anche ricordare che acquistare dagli ambulanti abusivi è un reato.