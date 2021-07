SI E' SPENTA LILIANA SERAFINI, PER ANNI SIMBOLO DELLA LOTTA ALLA SLA E DI TANTE BATTAGLIE DI CIVILTA'

Ci sono persone che entrano involontariamente nella storia condivisa di tutti noi. Liliana era una di queste, La sua malattia, l'aveva resa testimone non solo dell'umano percorso di sofferenza suo e della sua famiglia, ma anche delle tante, troppe incertezze di un Paese che avrebbe e dovrebbe saper essere più presente. Lilana aveva la sla, una malattia terribile, che non lascia scampo, ma che pretende cure e assistenza. Per quelle, per anni si è battuto il marito, Tonino Serafini, fino a diventare simbolo egli stesso di una battaglia di civiltà, che passava magari per un ascensore in una casa popolare o magari per una più attenta assistenza. Liliana non c'è più, è morta questa mattina nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Teramo, dove era stata ricoverata qualòche giorno fa, per un aggravamento delle sue condizioni. «Nelle ultime ore sembrava che si stesse riprendendo - spiega il marito Tonino - ma poi all'improvviso, non ce l'ha fatta più». Si dice, in casi del genere, che "...ha smesso di soffrire" e nel caso di Liliana non è un modo di dire, la sua è stata, per anni, una vita difficilissima, che ha vissuto, anzi: combattuto con una forza straordinaria e con un sorriso mai spento. Lo stesso con il quale, da oggi, continuerà a sorridere nel cuore di quelli che l'hanno amata