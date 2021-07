CADE BIPOSTO: DUE TEDESCHI IN FIN DI VITA

Subito dopo le 14:30 di oggi una squadra operativa del Distaccamento di Nereto è intervenuta in via Brenta a Corropoli, a seguito della caduta di un aereo ultraleggero con due persone a bordo. A causa di problemi tecnici emersi durante la fase di atterraggio, (l'aereo era decollato intorno alle 11 di stamattina dall'aviosuperficie di Calatabiano a Catania) nell'aviosiperficie "Avio Club Val Vibrata", l'aereo è precipitato al suolo. I vigili del fuoco, giunti sul posto con un'autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio, hanno operato per liberare due persone di origine tedesca di circa 60 anni, rimasti incastrati a bordo dell'aereo. Il velivolo, un biposto UL/FK 14 B Polaris, è andato distrutto ma, fortunatamente, non ha preso fuoco. I due occupanti hanno riportato fratture e traumi che ne hanno reso necessario il trasporto con due eliambulanze del 118 presso gli Ospedali di Teramo e Pescara. Il ferito ricoverato a Teramo presenta condizioni molto gravi.Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Alba Adriatica per effettuare i rilievi e gli adempimenti di competenza.