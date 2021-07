DIVIETO DI AVVICINAMENTO PER UNO STALKER IN TRASFERTA A TORINO

Divieto di avvicinamento per uno stalker di Sant’Egidio di 48 anni di professione autotrasportatore. L’uomo si era recato più volte a Torino da una donna con la quale aveva tempo addietro intrattenuto una relazione, poi finita tra i due. Lui non accettava che “la storia” fosse finita e così si era recato più volte a Torino dove lei vive. La donna ha cosi presentato una denuncia alla Procura piementose e per l'autotrasportatore di Sant'Egidio è scattato il divieto di avvicinamento dall’abitazione e dal luogo dove lavora la donna. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri della locale stazione.