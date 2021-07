VASTO INCENDIO A PIANCARANI DI CAMPLI, LE FIAMME MINACCIANO UN'AZIENDA AGRICOLA

Un vasto incendio è in corso da poco dopo le ore 12 di oggi a Piancarani di Campli. Sul posto i Vigili del Fuoco con quantio uomini possibili che stanno cercando di domare l'incendio che sembra stia per raggiungere un'azienda agricola vicina. Sul posto anche l'elicottero proveniente da Pescara. Diversi gli ettari di vegetazione andata a fuoco.

E ieri pomeriggio i vigili del fuoco di Teramo, in collaborazione con squadre AIB di volontari delle Associazioni Gran Sasso di Mosciano e Val Fino e della Protezione Civile di Pineto, sono intervenuti in due incendi di sterpaglie a Cellino Attanasio e a Collatterato di Teramo. Particolarmente impegnative le operazioni di spegnimento dell'incendio che si è sviluppato a Cellino Attanasio che si è esteso ad un'area di circa due ettari coperta da sterpaglie e boscaglia. L'incendio di Collatterato ha invece interessato una superficie di circa mezzo ettaro. I vigili del fuoco del Comando di Teramo, hanno operato con due distinte squadre che sono intervenute con autopompa e fuoristrada dotato di modulo antincendio. I volontari di Protezione Civile, attivati nell'ambito della convenzione con la Regione Abruzzo, ieri, sono giunti sul posto con due mezzi fuoristrada provvisti di modulo antincendio e un'autobotte e stanno ancora operando per completare la bonifica dell'incendio di Collatterrato.