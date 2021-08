VIDEO / A FUOCO DIVERSI ETTARI DI VEGETAZIONE A RIDOSSO DELLA STAZIONE DI MOSCIANO

Un incendio di sterpaglie misto a fieno è in corso da alcune ore a ridosso della stazione di Mosciano. Diversi ettari di vegetazione sta andando in fumo, fiamme alimentate dal vento caldissimo che da questa mattina imperversa in diverse zone della provincia di Teramo, soprattutto al mare dove, poco prima di pranzo, si è alzato talmente forte che i bagnanti sono stati costretti ad abbandonare la spiaggia.

Sul posto i vigili del Fuoco di Teramo e Roseto.

