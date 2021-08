BRUCIA LA PROVINCIA DI TERAMO: EVACUAZIONE DEL PAESE DI ALTAVILLA A MONTORIO AL VOMANO, ROGHI A: STAMPAOLONE, VILLA RIPA, VALLE CASTELLANA, SARDINARA, MOSCIANO

Brucia la provincia di Teramo. L'incendio più preoccupante è quello di Altavilla a Montorio al Vomano dove sta bruciando bosco e sterpaglie. Il Sindaco di Montorio Fabio Altitonante sta provvedendo all'evacuazione cautelativa del piccolo paese.

L'altro incendio che sta tenendo alta l'attenzione è a Stampalone di Fontanelle di Atri, la strada che va da Cellino a Scerne di Pineto. Un altro rogo interessa in queste ore, la zona di Mosciano stazione, vicino all' ex Gis.

In corso roghi anche sulla strada che da Villa Ripa porta a Borgonovo così come a Valle Castellana dove è sta operando un canadair per un incendio tra bosco e sterpaglia. Situazione simile anche a: Sardinara.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco di Teramo anche una squadra di Ascoli con tre mezzi e una proveniente dall’Aquila con due autobotti.