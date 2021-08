VIDEO / FIAMME OVUNQUE NEL TERAMANO, CHIUSA LA STRADA TRA SPARAZZANO E SARDINARA, A MORRO D'ORO PRENDONO FUOCO LE ROTOBALLE

E' stata chiusa stanotte la strada comunale tra Sparazzano e Sardinara per l'incendio che ha continuato a destare grande preoccupazione tra i residenti della zona. E' stato grande il lavoro dei Vigili del Fuoco come ha evidenziato l'assessore Maurizio Verna che ha seguito l'evolversi delle fiamme per tutta la notte, cosi come ha fatto il Sindaco: «Sono a lavoro da molte ore, anche a Teramo, tra le località di Sparazzano, Sardinara e Miano, i Vigili del Fuoco per provvedere al contenimento e allo spegnimento dell’incendio che si è generato e garantire sicurezza per tutta l’area ed i cittadini residenti. In questo momento qui continuano le operazioni che, a causa del vento, proseguiranno per tutta la notte. Continuo è il contatto con la Protezione Civile Regionale che viene aggiornata in tempo reale.A tutti loro va il nostro ringraziamento per la presenza costante ed il lavoro incessante che come sempre garantiscono al servizio dei cittadini e della loro sicurezza».

IN CORSO ANCORA INCENDI A: ALTAVILLA, VILLA RIPA, PIANCARANI, MORRO D'ORO, IN QUEST'ULTIMO COMUNE HANNO PRESO FUOCO LE ROTOBALLE