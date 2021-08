PERSEGUITA E MALTRATTA LA EX E I FIGLI DELLA DONNA, I CARABINIERI INDAGANO E VIENE ALLONTANATO DAL GIUDICE

Aveva maltrattato la ex convivente ed i figli della donna. Quella interrotta solo dall’intervento dei Carabinieri di Notaresco agli ordini del Maresciallo Mario Di Filippantonio, era una storia di violenze domestiche e dolori quotidiani. Tutto era cominciato come una bella storia d’amore ma poi, dopo una lunga convivenza turbolenta segnata da maltrattamenti fisici e psicologici, nel mese di dicembre 2020 l’uomo era stato lasciato dalla compagna, ma aveva continuato a perseguitarla anche con pedinamenti e continue telefonate, non di rado anche in orario notturno. I carabinieri, con un’attenta e meticolosa attività investigativa, avviata nel mese di aprile sono riusciti a definire perfettamente, con tanto di prove circostanziate, la condotta dell’uomo violento. Dalla voluminosa attività d’indagine, successiva alla denuncia presentata dalla donna, gli investigatori di Notaresco - coordinati dal P.M. Greta Aloisi – hanno raccolto gli elementi tali per l’emissione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, che è stata eseguita nei confronti di P.G., l’ex convivente della donna.