FOTO/ GLI INCENDI IN ABRUZZO, OPERA DI PIROMANI, INDAGANO QUATTRO PROCURE

Potrebbero essere opera di piromani, tutti o quasi, gli incendi che domenica hanno devastrato l'Abruzzo, distruggendo tra l'altro la Pineta Dannunziana di Pescara. In molte zone andate a fuoco (anche a Lanciano, Ortona, Fossacesia, Teramo) sono stati trovati degli inneschi. Al momento indagano quattro Procure. Nel teramano sono andati in fumo oltre 200 ettari di vegetazione tra San Pietro e Sardinara. Ad Altavilla di Montorio sono state evacate 60 persone per i focolai che fino a ieri mattina hanno creato problemi seri alla popolazione.