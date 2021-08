FINANZIERE RITROVATO SENZA VITA NELLA SUA ABITAZIONE

E' morto all'interno della propria abitazione, a Teramo, a Fonte Baiano. Si tratta di un 56enne, Massimo Rullo, ritrovato riverso a terra nella camera da letto; a chiamare i soccorsi i vicini che non avevano notizie dell'uomo da alcuni giorni. Sarebbe morto per un malore. Era stato congedato per motivi di salute, nel gennaio di quest’anno dalla Guardia di Finanza. Rullo, originario di Roma, lascia la moglie e due figli.