CHIEDE DI CONTROLLARE IL BIGLIETTO, PASSEGGERO AGGREDISCE PERSONALE TUA

E’accaduto nella giornata di ieri, in seguito alla richiesta del biglietto da parte del controllore alcuni viaggiatori hanno letteralmente aggredito il Lavoratore con minacce ed ingiurie .

Sono intervenute le forze di Polizia a scongiurare il peggio, a fatica hanno riportato l’ordine, ma per il collega è stato necessario il trasporto in ospedale in presenza di un forte spavento con stato confusionale , è stato dimesso con prognosi di 15 giorni .

Oramai siamo al limite della sopportazione, aggressioni e minacce sono consuetudini quotidiane, abbiamo più’ volte richiesto un impegno all’azienda TUA di intervenire per poter arginare il fenomeno .

Purtroppo le ultime decisioni aziendali vanno nel senso inverso, peggiorando ancora di più’ le già precarie condizioni dei lavoratori della controlleria, infatti i Responsabili di Sede e di Esercizio dei depositi di Teramo e Giulianova hanno deciso in maniera unilaterale che i Lavoratori dovranno svolgere il proprio turno di lavoro in solitaria e non in coppia , come avveniva in precedenza e come avviene nelle altre realtà regionali.

Come rappresentanti dei lavoratori abbiamo formulato formale richiesta d’incontro in data 20 luglio u.s. per affrontare la delicata situazione della sicurezza a bordo degli autobus , purtroppo ad oggi non c’è stata nessuna disponibilità da parte dell’azienda ed il personale tutto (autisti e vtv -verificatori titoli di viaggio) sono esposti in prima linea a situazioni di questo genere.

Non siamo più disposti a mettere a rischio l’incolumità del personale , la sicurezza degli utenti che pagano regolarmente il biglietto o l’abbonamento, chiediamo all’azienda un cambio di passo , rinforzare il numero dei controllori sulle zone ‘’calde’’ e nello stesso tempo facciamo un appello accorato alle autorità competenti per la sicurezza del territorio , Prefetto e Forze dell’Ordine , affinché si attivi un tavolo sul territorio che affronti la questione sicurezza sui mezzi di trasporto.

Non è più tollerabile che i mezzi pubblici siano diventati ‘’ zona franca’’ dove il rispetto delle regole e l’incolumità degli utenti siano demandati esclusivamente al controllo dell’autista e del vtv.

FILT CGIL FIT CISL UILT UIL FAISA CISAL