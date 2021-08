SCOMPARSA DA TRE GIORNI DA SILVI, ALEXANDRA HA 16 ANNI, APPELLO DA "CHI L'HA VISTO?"

E' scomparsa da tre giorni. Le ricerche da parte di carabinieri e polizia non hanno portato finora ad alcun risultato. Di qui l'appello dei genitori anche a Chi l'ha visto? A far perdere le tracce è Alexandra, una ragazzina di 16 anni di origine colombiana, che si è allontanata domenica scorsa da una casa-famiglia dove si trovava.

Era l'ora di pranzo quando gli operatori hanno visto che non era con gli altri a mensa e cominciato a cercarla. Niente. Nessuna traccia. Alexandra non ha preso con sé neanche il telefonino e non ha i documenti. E' alta 1,63, ha capelli neri e gli occhi neri. Al momento della scomparsa aveva indosso i pantalonicni short di jeans, un top rosa e scarpe da tennis bianche. Chiunque possa dare informazioni su Alexandra può chiamare il 335.8014940 dell'avvocato Anna Maria Biggioggero oltre che le forze dell'ordine.