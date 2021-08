MUORE ALL’IMPROVVISO L’AVVOCATO MARCO MARIA FERRARI

È morto in barca, su quel mare che ha amato per tutta la vita e al quale, per tutta la vita, ha dedicato la sua passione. Marco Maria Ferrari, conosciutissimo avvocato teramano, si è spento oggi, ucciso da un infarto fulminante, contro il quale sono stati inutili tutti i soccorsi prestati prima dal figlio, Marko, poi dalle persone presenti al porto di Giulianova e dai sanitari del 118.

Avvocato di grande esperienza, Marco Maria Ferrari, come detto, amava il mare ed era stato presidente del Circolo Nautico di Giulianova, impegnandosi per la valorizzazione de porto giuliese, che sognava potesse diventare un giorno attrattivo come i porti croati che Ferrari amava frequentare con la famiglia, e che aveva scoperto con la moglie Tania, tragicamente scomparsa in un incidente stradale, proprio in Croazia, tre anni fa.

A Marko, alla sorella Mila, a tutti i familiari, le commosse condoglianze della nostra redazione.P