GIOVANE 19ENNE IN PROGNOSI RISERVATA FINISCE CON LO SCOOTER CONTRO UNA MACCHINA DOPO AVER FESTEGGIATO IL FERRAGOSTO

Ha perso il controllo dello scooter ed è finito contro una macchina in sosta un giovane 19enne che stava facendo rientro a casa dopo aver festeggiato l'arrivo del ferragosto. Le sue condizioni sono critiche ed è ora ricoverato al Mazzini di Teramo in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto stamattina alle 6 sulla statale 16 all'altezza de bar delle Rose. Immediati i soccorsi del 118 e della Polstrada di Pineto che sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.