VIDEO/ A FUOCO LA ZONA TRA CARAPOLLO E LA SPECOLA. LE FIAMME MINACCIANO STALLE ED ABITAZIONI

Un incendio è in corso da poco nell'area di Carapollo non nuova a situazioni di questo tipo ed oggetto di inneschi negli anni scorsi. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco che stanno cercando di spegnere le fiamme che si vedono in maniera chiara da Teramo. Le fiamme si stanno allargando da Carapollo fin sotto alla pizzeria Italia verso l'osservatorio e stanno minacciando stalle ed abitazioni di campagna tanto che si sta pensando di evacuare una parte della zona.

GUARDA L'INCENDIO IN CORSO

https://youtu.be/kq9es6RSj-4