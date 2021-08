DUE INCIDENTI STRADALI STAMATTINA IN A/24 E A CAMPLI: FERITA UNA ANZIANA E UN 18ENNE DI TERAMO

Due incidenti stradali si sono verificati stamattina sulle strade teramane. Uno, alle 9 a Basciano al km 146 sulla A/24 quando una macchina è finita contro un'altra auto che si è ribaltata. Nell'incidente una donna: M.A.M di 77 anni ha riportato un trauma cranico e addominale ed è stata ricoverata in codice 2 nel reparto di Neurochiorurgia. La donna viaggiava con la nipote e il fidanzato che guidava e sono tutti residente ad Avellino. Gli altri due occupanti sono risultati illesi cosi come il ragazzo dell'Aquila dell'altro con la quale si sono scontrati in autostrada.

L'altro incidente sempre in mattinata a Campli, sulla SS81 quando un 18enne alla guida della moto di Teramo è finito conto un'auto.Il motociclista ha avuto la peggio riportando un politrauma. E' ricoverato al Mazzini in codice 2.