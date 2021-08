CADE UN MASSO (POI SI SCOPRE CHE SI TRATTAVA DI UNA PIETRA) SU UNA PERSONA ALLE GOLE DEL SALINELLO

Cade un masso nella zona delle gole del Salinello a Ripe nel comune di Civitella e cade su una persona. Non si sa ancora altro al momento dell'intervento in corso a Ripe dopo il recupero della giovane a Cesacastina scivolata da 30 metri in un dirupo. Il 118 è al momento sul posto con l'elissoccorso che a quanto si apprende non è atterrato ma è subito ripartito. Si tratta di un uomo pugliese che è stato trasportato dall'ambulanza del 118 al Mazzini. Per il vice sindaco di Civitella del Tronto Riccardo De Dominicis si sarebbe pero' trattato di un falso allarme dato che l'uomo dopo essere stato colpito da una pietra e non da un masso si è scoperto più tardi, si sarebbe recato sul pianale delle Gole da solo e poi trasportato in ambulanza.