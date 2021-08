CADE UN MASSO SU UNA PERSONA ALLE GOLE DEL SALINELLO

Cade un masso nella zona delle gole del Salinello a Ripe nel comune di Civitella e cade su una persona. Non si ancora altro al momento dell'intervento in corso dopo il recupero della giovane a Cesacastina scivolata da 30 metri in un dirupo. Il 118 è al momento sul posto.