VIDEO / SEMPRE PIU' ESTESO L'INCENDIO A COLLEMINUCCIO VERSO VILLA MOSCA. ALLE 3 UN NUOVO ROGO VICINO A MONTORIO. IN ARRIVO IL CANADAIR

Si è allargato verso il quartiere di Villa Mosca in queste ore, l'incendio partito da Colleminuccio alle 16 di ieri. Tra poco (verso le 7) sarà in funzione un mezzo aereo necessario per cercare di spegnerlo. Stessa situazione a Casette di Spiano, nel comune di Montorio al Vomano, dove, alle 3,30 di stanotte ha preso fuoco ed è ancora in corso diveri ettari di bosco. Anche in questo caso, spiegano i Vigili del Fuoco di Teramo si attende l'arrivo del Canadair perchè è impossibile, date le dimensioni, cercare di spegnerlo da terra. I piromani insomma non si riposano neppure di notte nel territorio della provincia di Teramo.

«Procede senza alcuna sosta il lavoro per completare lo spegnimento dell’incendio che si è originato nel pomeriggio sulla collina di Colleminuccio: la presenza costante dei Vigili del fuoco, straordinari, e di tutti gli operatori, instancabili, è tutela per i cittadini residenti nella zona, ai quali va la vicinanza di tutta la nostra comunità, e per noi tutti. La situazione è costantemente monitorata. Tutte le abitazioni dell'area interessata dalle fiamme residue sono presidiate e protette dai Vigili del fuoco e sarà così per l'intera notte. Prosegue il contatto costante e diretto con la Protezione civile alla quale, come istituzioni, abbiamo rappresentato la necessità di inviare nuovamente, nelle prime ore della mattinata di domani, mezzi aerei per completare lo spegnimento», scriveva il Sindaco di Teramo sui social stanotte.

LA SITUAZIONE ALLE 2 DI STANOTTE A COLLEMINUCCIO