RUBA ACQUA DEL RUZZO PER ABBEVERARE LA MANDRIA E IRRIGARE I CAMPI

I militari della stazione Carabinieri di Torricella Sicura , denunciavano una persona del luogo per furto aggravato , in quanto malgrado la forte carenza idrica, si era allacciato abusivamente all’acquedotto provinciale per attingere acqua per abbeverare una sua mandria di animali e irrigare i suoi campi