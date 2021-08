PROFESSORE TERAMANO NASCONDEVA IN CASA 45 GRAMMI DI MARIJUANA

I militari del nucleo radiomobile, in distinti controlli , trovavano tre giovani in possesso di stupefacente per uso personale e li segnalavano al prefetto, mentre quelli della sezione operativa, nel corso di una perquisizione domiciliare nell’abitazione di un attempato professore Teramano, rinvenivano 45 grammi di marijuana e pure lo stesso veniva segnalato al prefetto di Teramo